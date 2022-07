No local, a população poderá dar entrada no seguro desemprego, orientação para a emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) digital, orientações sobre o PIS e abono salarial e outros - Divulgação

No local, a população poderá dar entrada no seguro desemprego, orientação para a emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) digital, orientações sobre o PIS e abono salarial e outrosDivulgação

Publicado 13/07/2022 16:17 | Atualizado 13/07/2022 16:17

Belford Roxo - A Agência Regional do Trabalho, vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego, que funcionava na Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel), mudou de endereço. Com o atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, os profissionais passaram a realizar os serviços na Avenida Floripes da Rocha, 579, no Centro.

No local, a população poderá dar entrada no seguro desemprego, orientação para a emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) digital, orientações sobre o PIS e tirar dúvidas trabalhistas para segurados, abono salarial e outros.