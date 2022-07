Carnavalesco Lucas Milato, presidente de Honra Rodrigo Gomes, compositor Claudio Russo e presidente Rodrigo Gomes - Divulgação

Publicado 13/07/2022 15:21 | Atualizado 13/07/2022 15:24

Belford Roxo - A Inocentes de Belford Roxo para garantir o sucesso que seus sambas-enredo que têm feito nos últimos carnavais, entregou mais uma vez, na tarde desta quarta-feira (13/07), a sinopse do enredo “Mulheres de barro”, ao compositor Claudio Russo para criação do Hino Oficial para o Carnaval 2023.

A escola não realizará disputa de samba na quadra, logo caberá ao compositor montar a parceria para confecção da obra, que a agremiação levará para Sapucaí. Este será o quinto ano que ele recebe a missão dada pelo presidente Reginaldo Gomes. Em 2012, "Corumbá – Ópera Tupi Guaikuru", Cláudio Russo, Zé Glória, Fábio Costa, André Felix, Diego Tavares, Ellen Cristina e Rodrigo Leal; 2019, "O Frasco do Bandoleiro - Baseado num causo com a boca na botija", Cláudio Russo e André Diniz; 2020, "Marta do Brasil – Chorar no começo para sorrir no fim", Cláudio Russo, Altamiro e André Diniz; e 2022, "A Meia-Noite dos Tambores Silenciosos", Claudio Russo, Tem Tem Jr, Júnior Fionda, Lequinho, Fadico, Marcelinho Santos, Tem Tem Sampaio e Altamiro.

“Só tenho que agradecer a confiança e a amizade do presidente Reginaldo Gomes e do presidente de Honra Rodrigo Gomes. Mais uma vez irei me dedicar para fazer um samba bonito, valente e emocionante, como o belíssimo enredo merece. Tenho que agradecer também, a comunidade que em todos esses anos abraçam minhas obras e atravessam a avenida cantando com muita alegria”, disse o compositor Claudio Russo.

A Inocentes de Belford Roxo levará para o Sambódromo o enredo "Mulheres de Barro", do carnavalesco Lucas Milato Divulgação Com o samba encomendado do último Carnaval, a Caçulinha da Baixada, conquistou vários prêmios entre eles: Estandarte de Ouro, Sambanet e Gato de Prata.

A Inocentes será a oitava agremiação a desfilar, no sábado de Carnaval, no Sambódromo, em 2023, na Série Ouro, da Liga-RJ, com o enredo "Mulheres de Barro", do carnavalesco Lucas Milato e enredista Leandro Thomaz, que fala sobre as paneleiras de Goiabeiras, de Vitória, Espírito Santo. Grandes mulheres artesãs, que produzem panelas de barro.