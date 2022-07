Sob o comando do professor Carlos Henrique Portella, a escolinha também servirá como porta de entrada para o time oficial, que disputará competições regionais e estaduais - Marcos Leandro / SEBR

Sob o comando do professor Carlos Henrique Portella, a escolinha também servirá como porta de entrada para o time oficial, que disputará competições regionais e estaduaisMarcos Leandro / SEBR

Publicado 12/07/2022 15:55 | Atualizado 12/07/2022 15:55





A escolinha tem como objetivo formar atletas profissionais. Sendo também, um veículo para lapidar e aprimorar o talento, na arte da bola da criançada e jovens, abrindo o caminho para a garantia de um futuro brilhante



Professor Carlos Henrique Portella conversando com os atletas durante o treino Marcos Leandro / SEBR Belford Roxo - De olho na procura de novos talentos no município e adjacências, o Sociedade Esportiva Belford Roxo está com as inscrições abertas para escolinha de futebol, no Estádio Nélio Gomes, na Rua Umbelina Barcelos, 107, no bairro Hinterlândia. Crianças e adolescentes, entre 6 a 14 anos, que sonham em ser jogadores de futebol, poderão aproveitar essa grande oportunidade.A escolinha tem como objetivo formar atletas profissionais. Sendo também, um veículo para lapidar e aprimorar o talento, na arte da bola da criançada e jovens, abrindo o caminho para a garantia de um futuro brilhanteSob o comando do professor Carlos Henrique Portella, a escolinha também servirá como porta de entrada para o time oficial, que disputará competições regionais e estaduais.

“Nós acompanhamos a vida escolar de nossos atletas, pois o estudo é fundamental na vida da criança. Queremos formar futuros campeões no esporte e na vida e o conhecimento é importante. Ensinamos além da prática do futebol, valores que devem ser respeitados. Matricule seu filho e faça dele um campeão”, disse Portella.



As inscrições podem ser realizadas, às segundas e quartas, no período da manhã e tarde. O valor da matrícula será de R$ 50 reais e deverá ser efetuado o pagamento no ato da inscrição. Poderá ser em dinheiro ou cartão de crédito.



É necessário que um responsável pela criança ou adolescente esteja presente no momento da inscrição. Os documentos necessários são: duas fotos 3X4, cópia do RG ou da Certidão de Nascimento do atleta, RG do responsável, comprovante de residência, declaração de escolaridade e atestado médico (atestado pode ser entregue até 30 dias).



O time profissional do SE Belford Roxo está em primeiro lugar na fase classificatória e irá disputar a semifinal do Campeonato Carioca da Série C da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).



Mais informações com o professor Portella, pelo telefone: (21)96553-9656.