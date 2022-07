O prefeito Waguinho inaugurou a USF Nivaldo Cardoso de Moura, que tem capacidade para atender 100 pessoas por dia - Rafael Barreto / PMBR

O prefeito Waguinho inaugurou a USF Nivaldo Cardoso de Moura, que tem capacidade para atender 100 pessoas por diaRafael Barreto / PMBR

Publicado 11/07/2022 17:34 | Atualizado 11/07/2022 17:39





Acompanhados de vereadores e secretários, Waguinho e Marcelo também inauguraram o Complexo Regulador de Shangrilá, que marcará consultas e exames para diversas especialidades. Em anexo a unidade funcionará um centro de fisioterapia.



A aposentada Clara de Oliveira Medeiros comemorou a inauguração da USF Nivaldo Moura Rafael Barreto / PMBR



Saúde Preventiva



O Complexo Regulador de Nova Aurora está apto a marcar exames e consultas médicas Rafael Barreto / PMBR Belford Roxo - O clima foi de muito trabalho no último final de semana em Belford Roxo. O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), e seu vice Marcelo Canella (União Brasil), entregaram no bairro Vila Heliópolis, a Unidade de Saúde da Família (USF) Nivaldo Cardoso de Moura, com a expectativa de 100 atendimentos por dia, das 8h às 17h.Acompanhados de vereadores e secretários, Waguinho e Marcelo também inauguraram o Complexo Regulador de Shangrilá, que marcará consultas e exames para diversas especialidades. Em anexo a unidade funcionará um centro de fisioterapia.Depois a comitiva partiu para Xavantes para entregar mais um Complexo Regulador. Ao lado funcionará uma Policlínica. E por fim, além de mais um Complexo Regulador, Nova Aurora também terá um centro de imagem conveniado pelo SUS com a Prefeitura para a realização de diversos exames.O prefeito Waguinho anunciou algumas obras e destacou outras que já estão acontecendo. Na ocasião, pediu desculpas pelo transtorno que está acontecendo para que as melhorias cheguem em todos os bairros. Já sobre as inaugurações, o prefeito lembrou que agora são 10 Complexos Reguladores espalhados pela cidade.





O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, acompanhou todas as solenidades do dia e destacou que as unidades são mais um reforço e melhorias para a saúde. “Dá orgulho do trabalho que eu e minha equipe desempenhamos. Quando vou em outros municípios, o povo me reconhece, e não é por questão política, mas sim porque conseguiram em nossa cidade realizar exames e se consultar”, resumiu o secretário.



O bairro Shangrilá ganhou também um Complexo Regulador que oferece uma série de serviços Rafael Barreto / PMBR “Isso é a descentralização da saúde. A pessoa que mora no Lote XV não precisa mais ir até o Centro para marcar exame ou consulta. São locais estratégicos”, concluiu o prefeito, ao lado do vice Canella.O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, acompanhou todas as solenidades do dia e destacou que as unidades são mais um reforço e melhorias para a saúde. “Dá orgulho do trabalho que eu e minha equipe desempenhamos. Quando vou em outros municípios, o povo me reconhece, e não é por questão política, mas sim porque conseguiram em nossa cidade realizar exames e se consultar”, resumiu o secretário.Muito feliz com a conquista, a aposentada Clara de Oliveira Medeiros, 64 anos, explicou que mora no bairro há muitos anos e conhece muitas pessoas. Antes não tinham um socorro próximo, os vizinhos se ajudavam.

“Já passei por dificuldade de madrugada com a minha mãe. Hoje me sinto feliz pelo o povo. Peço saúde e vigor a todos, claro, mas caso precisem, já temos aonde ir e alguém para nos socorrer. E essa atitude de descentralizar a saúde da Prefeitura é nota mil, fruto de uma mente inteligente e preocupada com o seu povo”, afirmou Clara.