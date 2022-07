Jogadores do SE Belford Roxo comemoram a goleada sobre o Juventus - Marcos Leandro / SEBR

Publicado 11/07/2022 11:06 | Atualizado 11/07/2022 11:11

Belford Roxo – O Sociedade Esportiva Belford Roxo segue “sinistrão” na Série C do Campeonato Carioca. Neste domingo (10/07), os belforroxenses golearam o Juventus por 4 a 0, no Estádio Nélio Gomes, selando o primeiro lugar da fase classificatória na competição da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), totalizando dez vitórias. Os gols do triunfo foram de Vitinho, Caio Paquetá e Marcos Felipe em jogo válido pela penúltima rodada da fase de classificação."Nossa classificação é o resultado de um trabalho sério e bem estruturado, feito com pé no chão, porque sabemos que nossa luta só termina quando a federação confirmar que subimos de grupo. Temos dois jogos na semifinal que serão decisivos para o time. Continuamos focados para dar a população de Belford Roxo o orgulho de ter um time vitorioso", disse o técnico Diego Brandão.

O SE Belford Roxo sufocou o Juventus (preto) desde o início do jogo Divulgação

O meia Ryan dedicou o gol da vitória do Sub 17 aos seus pais Neander Cunha e Cristiane Moura, sempre presentes nos momentos importantes do atleta Divulgação

O Sociedade Esportiva Belford Roxo, líder da competição com 30 pontos, e já classificado para as semifinais, com dez vitórias e apenas uma derrota, encerra sua participação na fase inicial, no próximo domingo (17/07), às 15h, contra o Vera Cruz, no Estádio Atílio Marotti, em Petrópolis.Já o time sub-17, venceu o Vera Cruz por 1 a 0, mais cedo, em casa, no Estádio Nélio Gomes, com gol de Ryan. O SE Belford Roxo tem dois jogos, com duas vitórias na Série C do Estadual Sub-17 e lidera a categoria.