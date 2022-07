Belford Roxo

Proerd forma 90 alunos da Escola Municipal Amélia Ricci Baroni em Belford Roxo

Programa Educacional de Resistência às Drogas foi realizado em parceria com a Polícia Militar durante três meses para todos os alunos do 5° ano do Ensino Fundamental

Publicado 07/07/2022 23:47 | Atualizado há 11 horas