A capacitação funcionou como um treinamento para a campanha que acontecerá no final do mês - Rafael Barreto / PMBR

A capacitação funcionou como um treinamento para a campanha que acontecerá no final do mêsRafael Barreto / PMBR

Publicado 07/07/2022 17:29 | Atualizado 07/07/2022 17:29

Belford Roxo - Dando continuidade às capacitações com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), a Superintendência de Vigilância em Saúde Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Belford Roxo, realizou nesta quinta-feira (07/07), mais uma etapa com mais de 100 profissionais sobre a Hanseníase.



De acordo com a médica e responsável técnica pelo Programa Municipal de Controle da Hanseníase, Marinea de Souza Moreira, o objetivo do treinamento é aumentar a captação de novos casos precocemente.

“Além de ser um preparatório para a campanha que vai acontecer no final do mês em Shangrilá, Xavantes e Wona”, explicou destacando o trabalho que o superintendente da pasta, Rafael Felisberto, está realizando em ampliar esse treinamento atendendo a todos os profissionais. A capacitação é uma parceria com a atenção básica, através da diretora Lígia Magda, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), através da professora Maria Leide, com o Morhan, com os representantes Brenda Menezes, Jorge Garcia e Suerli Costa, NHR, Organização Pan-Americana da Saúde e o Ministério da Saúde.