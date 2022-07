A vice-prefeita Maíse Justo destacou que o gabinete itinerante é uma oportunidade para a população externar suas principais demandas - Divulgação

A vice-prefeita Maíse Justo destacou que o gabinete itinerante é uma oportunidade para a população externar suas principais demandas

Publicado 07/07/2022 13:29 | Atualizado 07/07/2022 13:29

Queimados - Eleita na chapa do prefeito Glauco Kaizer (Solidariedade), em 2020, a vice-prefeita de Queimados, Maíse Justo (União Brasil), montou um gabinete itinerante na cidade da Baixada Fluminense. O primeiro atendimento aconteceu nesta quinta-feira (07/07), na Praça dos Eucaliptos, no Centro. A vice tomou esta medida porque ficava sozinha no gabinete, em um espaço considerado insalubre.

A vice-prefeita Maíse Justo iniciou o atendimento no gabinete itinerante na Praça dos Eucaliptos Divulgação A pendenga começou logo assim que Glauco Kaizer tomou posse, em janeiro de 2021, pois a vice ficou sem gabinete no início do mandato. Solidário, o presidente da Câmara Municipal, Professor Nilton (PSDB), cedeu seu gabinete para Maíse. Dias depois, Glauco Kaizer arrumou uma sala para a vice-prefeita, que segundo descrições, fica em um terraço sem o mínimo de cuidado.

A ideia da vice-prefeita é atender duas vezes por semana, alcançando assim muitos bairros Divulgação Maíse ficou por um longo período no local, saindo depois para montar o gabinete itinerante. As únicas cinco pessoas que a vice-prefeita nomeou – era direito dela - foram exoneradas pelo prefeito.

A vice-prefeito Maíse Justo disse que o objetivo do gabinete itinerante é informar às pessoas os serviços que a Prefeitura de Queimados oferece, pois muitas das vezes elas desconhecem Divulgação A vice-prefeita destaca que o gabinete itinerante é uma oportunidade para a população externar suas principais demandas. “A ideia atender duas vezes por semana, alcançando assim muitos bairros. Nosso objetivo é informar às pessoas os serviços que a Prefeitura oferece, pois muitas das vezes elas desconhecem. Vamos também anotar as demandas e fazer o acompanhamento. Esse trabalho é importante para que a população saiba dos seus direitos e cobre ações efetivas do poder público”, encerrou Maíse Justo, que é formada em administração, filiada ao União Brasil, e trabalha com cinco voluntários no gabinete itinerante.