Guardas municipais Thiago e Egydio participaram ativamente da montagem do projeto Leitores MirinsRafael Barreto/PMBR

Publicado 06/07/2022 18:33 | Atualizado 06/07/2022 18:35

Belford Roxo - Foi no clima de festa que os cerca de 160 guardas mirins deram início ao projeto Leitores Mirins, nesta terça-feira (05/07), em Belford Roxo. Depois de uma confraternização com muita música, dança e comida típica de uma festa junina, os alunos receberam 180 livros que compõem a biblioteca do projeto para o incentivo à leitura. E ainda teve exposição dos trabalhos de arte confeccionados pelos próprios alunos na oficina de artes.

Guardas mirins se confraternizaram com festa junina no polo Cederj Rafael Barreto / PMBR O coordenador da Guarda Mirim, Thiago Silva, lembrou que o projeto tem várias oficinas. “E recentemente inauguramos a oficina de artes onde estamos expondo os trabalhos dos alunos nesta festividade. Aproveitamos para lançar mais uma oficina “Leitores Mirins”, onde doamos 180 livros para incentivar e desenvolver o hábito de leitura dos alunos e eles poderem ampliar seus horizontes”, explicou Thiago, destacando a parceria com o polo Cederj e Fundação Cecierj. “É um prazer participar de um projeto desse dentro do polo para incentivar as crianças a estar sempre buscando, estudando e se desenvolvendo. E o incentivo é fundamental para se desenvolver e compartilhar com o pessoal dentro de suas casas”, complementou Deiseli Coutinho, coordenadora do polo Cederj.

Diversão e aprendizado

Rita Lorena, Paulo Gabriel e Isabella Helena fizeram juntos o trabalho de oficina Rafael Barreto / PMBR Os amigos e alunos do projeto Guarda Mirim Isabella Helena, 11 anos, Rita Lorena, 13, Paulo Gabriel, 11, fizeram o trabalho da oficina de artes juntos e aprenderam muito com o exercício. “As aulas do projeto são muito boas, pois estamos desenvolvendo a nossa criatividade e nos sentimos muito bem recebendo as instruções e fazendo o trabalho. Além de que nos divertimos e aprendemos muitas coisas. Foi difícil, mas juntos conseguimos. Esse novo projeto de leitura vai acrescentar em nosso aprendizado e vai ser uma experiência divertida e responsável ao mesmo tempo criando o hábito da leitura para a gente”, disse Rita.