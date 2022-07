Belford Roxo

Inocentes de Belford Roxo festeja aniversário com samba, pagode e arrecadação de agasalhos (10/07)

Durante o evento no domingo (10/07), vai acontecer o lançamento oficial do enredo "Mulheres de Barro", do carnavalesco Lucas Milato e a apresentação oficial do novo intérprete Thiago Brito, do mestre-sala Matheus Machado e dos comandantes da Harmonia Cátia Sant'Ana e Evandro Harmonia

Publicado 04/07/2022 18:07 | Atualizado há 1 dia