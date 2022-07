Equipe feminina de Belford Roxo com o professor Claudão - Divulgação

Equipe feminina de Belford Roxo com o professor ClaudãoDivulgação

Publicado 04/07/2022 23:36 | Atualizado 04/07/2022 23:47

A delegação belforroxense foi formada por alunos na faixa etária entre 14 e 17 anos, oriundos de escolas públicas e particulares, competiu contra outras 14 prefeituras da Baixada Fluminense, e conquistaram medalhas nas seguintes modalidades: bronze, no handebol feminino sub-17; prata, no futsal masculino sub-14; prata, no basquete masculino sub-17; prata, no basquete feminino sub-17; prata, na natação 50 metros livre masculino sub-17 e prata, na natação 50 metros borboleta masculino sub-17.

Equipe masculina de Belford Roxo com a bandeira da cidade Divulgação “Dedicamos o bom desempenho da nossa delegação ao prefeito Waguinho (União Brasil) e ao secretário municipal de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes, pelo apoio e incentivo que recebemos. Conseguimos ficar entre os quatro melhores municípios da Baixada Fluminense. Mas, tudo foi fruto de muito esforço, trabalho e dedicação de todos envolvidos. Esse foi um dos melhores resultados dos últimos anos e este fato valoriza o esporte da nossa cidade. Um muito obrigado para Lucas Saturnino, da Rede Coutinho, o professor Wanderson Saraiva; as diretoras do Centro Educacional Monteiro Lobato, Paraíso da Emília, Francisca Costa e Patrícia Costa, as diretoras do CIEP Claudio Coutinho, Marioneide de Oliveira Santos e Ana Lucia de Souza Gomes”, disse o professor Cláudio Chagas (Claudão).

Professor Claudão com o troféu de 4º lugar dos Jogos da Baixada Divulgação Os Jogos da Baixada tiveram início no dia 11 de junho e terminaram no dia 3 de julho. Com o objetivo de fortalecer o viés escolar e aprimorar o relacionamento com as escolas, incentivando a retenção e o retorno escolar, promover a revelação de novos talentos para o esporte nacional; fomentar o esporte como um importante instrumento de inclusão social na região; e prestar um serviço comunitário à população.

Nadadores de Belford Roxo com a bandeira do município Divulgação “Agora vamos iniciar os preparativos para as próximas competições. Este resultado é motivo de orgulho para nós. Parabéns a todos alunos, atletas, diretores, professores, pais e pessoas que abraçaram a nossa campanha”, finalizou Claudão.