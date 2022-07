O deputado estadual Márcio Canella, comandante PM Daniele Neder, o prefeito Waguinho e a deputada Daniela do Waguinho (rosa) na inauguração da 3ª Companhia Destacada do Roseiral - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 01/07/2022 19:25 | Atualizado 01/07/2022 19:28

O deputado estadual Márcio Canella; Comandante do 3° CPA coronel PM Ricardo Arlem de Gouvêa Mattos; subsecretário de gestão operacional da PM, coronel Rogério Quemento Lobasso; deputada federal Daniela do Waguinho; prefeito Waguinho; comandante do 39º BPM, Daniele Neder, e o governador Cláudio Castro, na inauguração da Companhia Destacada Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo – O governador Cláudio Castro (PL) participou, na noite desta quinta-feira (30/06), da inauguração da 3ª Companhia Destacada da Polícia Militar, no Complexo do Roseiral, em Belford Roxo. A unidade contará com 10 viaturas e 117 homens revezando em turnos, atendendo uma população de mais de 40 mil moradores da região, proporcionando mais segurança para belforroxenses que sofreram durante anos com ação de criminosos locais.A inauguração teve o comando da comandante do 39º BPM (Belford Roxo), a tenente-coronel Daniele Neder, e as participações do subsecretário de gestão operacional da PM, coronel Rogério Lobasso; comandante do 3° Comando de Policiamento de Área da PM, coronel Ricardo Arlem de Gouvêa Mattos; além do prefeito Wagner dos Santos Carneiro, Waguinho (União Brasil); deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ); deputado estadual Márcio Canella (União Brasil); vice-prefeito Marcelo Canella (PSL); vereadores e população local.A comandante e tenente-coronel, Daniele Neder, enalteceu as virtudes do serviço Policial Militar e enfatizou a importância da instalação da Companhia Destacada que visa promover mais segurança para a população local.Logo após, houve o descerramento da placa inaugural, onde as autoridades presentes realizaram uma visita às dependências da companhia.