A presidente da Funbel, Clarice Santos, destacou a importância do cursoDivulgação

Publicado 01/07/2022 17:22 | Atualizado 01/07/2022 17:27

Belford Roxo - A Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel), através do Projeto Prepara Bel, realiza na próxima segunda-feira (04/07), as inscrições para o preparatório para o concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (Pmerj) com ementa atualizada, já incluindo as seguintes leis: Lei Maria da Penha, Estatuto do Idoso, Estatuto da Inclusão da Pessoa com Deficiência. Leis que vêm como novidade do conteúdo para a prova prevista para o próximo concurso da Pmerj. A data de início das aulas está prevista para ainda no mês de julho de 2022 com duração até a realização das provas.

A presidente da Funbel, Clarice Santos, está confiante de que este será mais um curso para ajudar os moradores de Belford Roxo, “Vamos dar, mais uma vez, oportunidade para que os munícipes tenham maiores possibilidades profissionais e conquistar sua liberdade financeira. A Funbel entende o quanto é importante abraçar a causa educacional e principalmente a de qualificar”, enfatizou a presidente.

O curso é uma boa oportunidade para quem vai tentar o concurso para a Polícia Militar Divulgação Para se inscrever, é necessário ser maior de 18 anos e morador de Belford Roxo. Os documentos necessários são: RG, CPF, Comprovante de residência, certificado ou declaração de conclusão do Ensino Médio.

As vagas são limitadas e as inscrições serão de forma presencial apenas na segunda-feira (04/07), de 17h às 18h, na própria Funbel, que fica na Rua Adélia Sarruf, 39, Areia Branca.