O treinador Diego Brandão finalizou a preparação da equipe e aproveitou para realizar os últimos ajustes no time que entrará em campo - Marcos Leandro / SEBR

O treinador Diego Brandão finalizou a preparação da equipe e aproveitou para realizar os últimos ajustes no time que entrará em campoMarcos Leandro / SEBR

Publicado 29/06/2022 19:31 | Atualizado 29/06/2022 19:34

Belford Roxo - Após a oitava vitória consecutiva no Campeonato Carioca da Série C, o Sociedade Esportiva Belford Roxo enfrenta nesta quinta-feira (30/06), às 15h, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, o Futebol Clube Rio de Janeiro, em partida válida pela 10ª rodada na competição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj).

O treinador Diego Brandão finalizou a preparação da equipe e aproveitou para realizar os últimos ajustes no time que entrará em campo.

“Essa semana está sendo atípica, pois teremos realizado dois jogos seguidos com times que estão entre os cinco primeiros colocados, enfrentamos o Paraty e agora o Rio de Janeiro. Isto requer mais atenção na parte física e na preparação tática. Estamos trabalhando para manter a liderança e continuarmos sem sofrer derrotas para garantirmos nossa vaga na semifinal invictos, isso é um desafio. Temos que manter o equilíbrio emocional e o pé no chão, porque cada adversário vem com armas diferentes e não podemos em momento algum subestimá-los”, disse o técnico.

Jogadores treinando visando o jogo contra o FC Rio de Janeiro Marcos Leandro / SEBR Com 24 pontos, sendo sete acima do segundo colocado, e com um saldo de 13 gols, o tricolor da Baixada Fluminense é o primeiro colocado na tabela classificatória com 100% de aproveitamento. Os times que formam o G4 são: Belford Roxo, Império Serrano, CAACBrasil e Rio de Janeiro.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal do Youtube Belford Roxo TV e pela Rádio Gama Esportiva.