O mutirão de vacinação estará no Xavantes de 9h às 14hRafael Barreto / PMBR

Publicado 28/06/2022 23:18 | Atualizado 28/06/2022 23:23

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo realiza, nesta quarta-feira (29/06), no bairro Xavantes, mais um mutirão de vacinação contra a Covid-19 e a gripe. A ação acontece, de 9h às 14h, na Rua Baiaré, Lote 23, Quadra 48, na Assembleia de Deus Ministério Alfa e Ômega.



A vacina da gripe está liberada para todas as idades. Já da Covid-19 segue o seguinte esquema: primeira e segunda dose para todas as idades, terceira para pessoas acima de 12 anos e quarta acima de 50 anos e profissionais da saúde.



