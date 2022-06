Evandro (E), Cátia e o presidente Reginaldo Gomes - Divulgação

Publicado 28/06/2022 19:01 | Atualizado 28/06/2022 19:31

Belford Roxo - Formando o time para o Carnaval de 2023, a Inocentes de Belford Roxo contratou, nesta quarta-feira (28/06), Cátia Sant’Ana e Evandro Harmonia, para comandar o departamento de Harmonia da escola, substituindo Marcos Jansen e Mauricio Carim. A nova dupla recebeu o convite da presidência da Caçulinha da Baixada.

“Estamos muito felizes pelo convite feito pelo presidente Reginaldo Gomes, pois já desfilamos várias vezes na Inocentes reforçando a equipe de amigos. Temos uma grande afinidade com os componentes e com a comunidade, isso é um ponto positivo para realização do nosso trabalho, porque conhecemos todas as características da agremiação. Outro ponto positivo é que nós temos o mesmo objetivo, que é fazer um trabalho grandioso, nessa grande escola de samba. Sempre foi um sonho nosso conduzir a Harmonia da Inocentes, e quando o Dudu Azevedo nos falou que o presidente queria nos convidar, ficamos radiantes. Vamos fazer um trabalho de excelência para disputar o campeonato”, disse Cátia Sant’Ana e Evandro Harmonia.

O presidente Reginaldo Gomes demonstrou seu contentamento ao ver aceito o convite de Evandro e Cátia para compor a Comissão de Harmonia da Inocentes. “Nossa escola precisa de pessoas que tenham amor por ela e este foi um dos motivos da escolha dessa dupla de artistas, que sempre estão dando sua contribuição em nossos desfiles. Sabemos que Cátia e Evandro são profissionais conceituados com uma história de bons trabalhos no carnaval, já chegaram com ideias novas para colocarmos em prática e sei que serão bem sucedidos. Sejam bem vindos!", falou o dirigente.

Cátia Sant’Ana foi diretora de Carnaval e de Harmonia na Unidos da Ponte, integra a equipe de Harmonia da Beija-Flor de Nilópolis, foi uma das diretoras de Harmonia da Acadêmicos da Diversidade e teve passagens na equipe da Santa Cruz, União da Ilha e Imperatriz de Olaria (Nova Friburgo).

Evandro Harmonia faz parte da equipe de Harmonia da Beija-Flor de Nilópolis e também teve passagens nas equipes de Harmonia das seguintes agremiações: São Clemente, Inocentes de Belford Roxo, União da Ilha, Santa Cruz, Unidos de Bangu, Botafogo Samba Clube e Acadêmicos da Diversidade.

A Inocentes de Belford Roxo irá desfilar no Sambódromo, pela Série Ouro, da Ligarj, com o enredo “Mulheres de Barro”, do carnavalesco Lucas Milato.