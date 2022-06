Obras da Águas do Rio no bairro Bom Pastor - Divulgação

Publicado 26/06/2022 22:09 | Atualizado 26/06/2022 22:12

Belford Roxo - Levar água limpa e tratada com regularidade para a população é um dos principais objetivos da Águas do Rio. Com foco nesta missão, a concessionária segue avançando. Dessa vez, através do programa “Vem com a Gente”, mais de 1.300 metros de novas tubulações foram instaladas no bairro Bom Pastor, em Belford Roxo. O resultado da extensão beneficiará mais de 800 pessoas.

Roberto Felipe, morador do bairro há 40 anos, conta que o abastecimento na localidade sempre foi difícil e só conseguia ter acesso à água tratada se comprasse caminhão-pipa. Mas essa realidade já faz parte do passado. Ao ver água tratada saindo da torneira, Ronaldo não conseguiu segurar a emoção: “Minhas pernas ficaram até bambas quando eu vi a água chegando na minha casa”, vibrou.

Roberto Felipe, morador do bairro há 40 anos, disse que o abastecimento na localidade sempre foi difícil Divulgação “O sofrimento era tão grande, foram anos de oração e hoje estou colhendo a vitória de ter água em casa. Como moro em cima do morro, nunca tive esse privilégio, mas a Águas do Rio chegou há pouco tempo e já conseguiu realizar meu grande sonho”, comemorou Roberto.

Coordenador do programa “Vem com a Gente” na Baixada Fluminense, Paulo Ricardo comemorou a entrega: “Roberto e seus vizinhos agora podem contar com água regularmente em suas residências. Isso significa mais dignidade para os moradores das ruas Lapenia, Beco Tucum, Histonia, Moisés Printsak e Mulungú, que antes não tinham esse serviço tão essencial. São essas transformações que nos movem”, disse.