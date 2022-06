O técnico Diego Brandão (ao centro) com os jogadores durante os treinamentos da semana visando o jogo em Angra dos Reis - Divulgação

Publicado 24/06/2022 19:20 | Atualizado 24/06/2022 19:22

Belford Roxo - O Sociedade Esportiva Belford Roxo, líder absoluto do Campeonato Carioca da Série C, tem mais um desafio neste domingo (26/06), desta vez contra o SE Paraty, às 14h45, no balneário de Angra dos Reis, no Estádio Municipal Jair Carneiro Toscano de Brito. Os belforroxenses venceram todos os sete jogos que disputaram na competição da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) e tentarão o oitavo triunfo para manter a liderança e a invencibilidade.

O técnico Diego Brandão intensificou os treinos táticos e de resistência nesta semana, pois os atletas terão que enfrentar algumas horas de viagem, antes do jogo.

“Sempre falo para os jogadores que é importante estar alerta a todos os detalhes para realização de uma partida. Montei um programa de treinamento diferenciado, pois estamos saindo da Baixada Fluminense para jogar numa região em que o clima e altitude são diferentes das nossas e isso exige um outro condicionamento físico. Mas, continuamos focados no nosso objetivo principal que é manter a liderança do campeonato até o final. Conseguimos montar um elenco com jogadores experientes, temos a defesa menos vazada e estamos com o maior saldo de gol. Isso mostra que o trabalho que fazemos no dia-a-dia é sério e bem estruturado”, disse o técnico Diego Brandão.

O jogo será transmitido ao vivo pela Rádio Gama Esportiva e pelo canal do Youtube Paraty TV.

“Tudo feito com muita união e ajuda do nosso presidente Reginaldo Gomes, toda administração, da equipe técnica, dos atletas e da população de Belford Roxo. Vamos entrar firmes em campo, mas tudo pode acontecer. Por isso precisamos administrar e planejar”, finalizou o treinador.