A dupla tenteou sem sucesso inúmeras vezes ligar a motocicleta que seria furtadaReprodução

Publicado 24/06/2022 15:29 | Atualizado 24/06/2022 17:18

Belford Roxo - Uma câmera de segurança flagrou, na tarde da última quarta-feira (22/06), uma tentativa de furto de uma motocicleta, na Rua Heráclito Tinoco de Lima, no bairro da Prata, em Belford Roxo.



Nas imagens compartilhadas pelo dono do veículo, é possível perceber dois homens parados em uma motocicleta na calçada atrás de um carro. O moto da tentativa do roubo está do outro lado da rua.