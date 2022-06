Secretário Denis Macedo, deputada federal Daniela do Waguinho, prefeito Waguinho e deputado estadual márcio Canella inauguram a creche Paulo Pimentel - Rafael Barreto / PMBR

Secretário Denis Macedo, deputada federal Daniela do Waguinho, prefeito Waguinho e deputado estadual márcio Canella inauguram a creche Paulo PimentelRafael Barreto / PMBR

Publicado 23/06/2022 17:43 | Atualizado 23/06/2022 17:58

Belford Roxo - As crianças de Belford Roxo já prepararam suas lancheiras e mochilas para a tão sonhada Creche Municipal Jorge Pimentel, situada no Morro do Amor. A unidade foi inaugurada, nesta quinta-feira (23/06), com capacidade para 250 alunos e é composta por: quatro salas de aula, secretaria, sala de direção, sala de professores, cozinha, refeitório, pátio, banheiros e vestuários feminino e masculino. A educação infantil atende cerca de 10 mil alunos.

Para o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), a entrega de mais uma creche é um ato de amor pelas crianças da região. “Estamos felizes em comemorar mais um equipamento importante para a população. E amanhã tem mais. Serão seis inaugurações no Parque São José. Semana que vem vamos entregar o restaurante do povo, a Companhia Destacada do Roseiral, os complexos do Roseiral/Maringá, Palmeirinha e do Bom Pastor”, informou Waguinho ao lado do secretário de Educação, Denis Macedo, que destacou a necessidade de uma creche em uma comunidade. “Só com muita sensibilidade o Waguinho transformou esse terreno em uma creche e aumentou o número de 70 para 120 unidades escolares”, acrescentou.

O prefeito Waguinho destacou a importância da creche Jorge Pimentel para as crianças do Morro do Amor Rafael Barreto / PMBR A primeira dama e deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ), que é professora por formação, destacou a confiança dos pais em deixarem os filhos na unidade com segurança e com profissionais capacitados. "O município só tinha 17 creches, hoje são 38. Em 2019, o prefeito Waguinho assinou o Pacto Nacional pela Primeira Infância, um momento histórico para a cidade e no dia 1 de julho ele irá receber o Plano Municipal pela Primeira Infância. Estou muito feliz em fazer parte desse desenvolvimento”, garantiu Daniela.

Filhos Maicon e Eliziete receberam a placa de homenagem a Paulo Pimentel, ex-morador que dá nome à creche Rafael Barreto / PMBR

De acordo com o deputado estadual Márcio Canella (União Brasil), ele e a deputada federal Daniela do Waguinho ajudam o prefeito Waguinho a tirar as obras do papel com os recursos enviados. “Se vocês andarem pela cidade, em cada canto tem uma obra concluída ou em andamento. Esse é um governo completo preocupado com todos os setores. Fico honrado em estar representado cada um de vocês na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e cumpro minha missão com orgulho”, afirmou Canella, ao lado do vice-prefeito Marcelo Canella (PSL).

Prefeito Waguinho, secretário Denis Macedo e deputados Daniela do Waguinho e Márcio Canella visitaram as salas da creche Rafael Barreto / PMBR Agora com uma unidade escolar próxima de sua casa, a professora Daiane Miranda, 28 anos, confia em deixar seus filhos João Victor, 8, e Maria Luiza, 6, para estudar. “A distância está curta e não é área de risco. A creche é pequena mas todos que trabalham aqui, moram aqui e conhecemos. A diretora já foi orientadora deles na outra unidade. Por ser professora, sei como é o trabalho em sala de aula e estou confiando meus maiores tesouros. E eles estavam muito ansiosos. A educação na cidade está perfeita”, disse Daiane.