O ônibus itinerante ofereceu uma série de serviços de saúdeRafael Barreto/PMBR

Publicado 22/06/2022 18:53 | Atualizado 22/06/2022 18:57

Belford Roxo - O ônibus do Estação Mulher estacionou, nesta quarta-feira (22/06), no Vale do Ipê e no Parque Suécia, em Belford Roxo essa semana. O projeto, que é itinerante, é uma parceria das secretarias municipais de Assistência Social, Cidadania e Mulher, de Saúde e do Grupo Hospitalar Fluminense. O projeto oferece atendimentos de preventivos, retiradas de pontos, avaliação de curativos, agendamentos para mamografia e oftalmologista, teste rápidos de HIV, verificação de glicose, pressão, além de distribuir preservativos. Uma Unidade de Tratamento Intensivo – UTI móvel - acompanha o ônibus.

Maria Terezinha aproveitou a oportunidade e foi se consultar Rafael Barreto / PMBR A aposentada Maria Terezinha de Jesus, 70 anos, soube que o ônibus estava em seu bairro Vale do Ipê quando foi à padaria. Correu para a casa, tomou um banho e foi para o local ser atendida. Ela já estava sentindo Uns sintomas estranhos e agradeceu pelo ônibus ir para perto dela. “Foi uma boa oportunidade para eu cuidar da saúde sem ir para muito longe, pois quando já temos uma certa idade precisamos nos cuidar, manter os exames e consultas em dia, e a Prefeitura oferece de graça, pois no particular cada consulta é cara. É importante cuidar da saúde”, resumiu Maria Terezinha.