Delegação de Belford Roxo com o troféu do 3º lugar do handebol - Divulgação

Publicado 20/06/2022 19:15 | Atualizado 20/06/2022 19:15

Belford Roxo - A equipe de handebol formada por alunos de Belford Roxo, conquistou o terceiro lugar na categoria masculino sub-17, no último final de semana, nos 23º Jogos da Baixada 2022 . E receberam o troféu e medalhas de bronze.

“A importância do terceiro lugar no handebol é que dá uma alavancada boa na tabela geral de classificação; mostra a valorização da nossa equipe e da modalidade em Belford Roxo, e é uma motivação muito grande para os alunos que pela primeira vez participaram de uma competição a nível regional. No próximo final de semana estaremos em busca de mais medalhas. Todos estão de parabéns, pelo esforço e dedicação”, disse o professor, Claudio Chagas, conhecido como Claudão.

O professor Claudão com o troféu de 3º lugar Divulgação Os Jogos da Baixada é uma realização do Jornal O DIA , patrocínio do SESC-RJ e da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude do Rio de Janeiro, além de apoio de Vidas Emergências Médicas e TIM. Com o objetivo fortalecer o viés escolar e aprimorar o relacionamento com as escolas, incentivando a retenção e o retorno escolar, promover a revelação de novos talentos para o esporte nacional; fomentar o esporte como um importante instrumento de inclusão social na região; e prestar um serviço comunitário à população.

"Queremos parabenizar a equipe de handebol por trazer para Belford Roxo mais um troféu para a galeria de troféus do município. E também, agradecer em nome do prefeito Waguinho (União Brasil), do deputado estadual Márcio Canella (União Brasil) e da deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ) por estarem representando com honra nossa bandeira", declarou o secretário de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes.

Nos dias 25 e 26 de junho estarão competindo as equipes de basquetebol, xadrez e futsal nas semifinais da competição.