Jogadores comemoram o gol de Santos contra o CAAC Brasil - Divulgação

Publicado 20/06/2022 09:51 | Atualizado 20/06/2022 09:59

O técnico Diego Brandão destacou a importância da vitória diante de um adversário forte e as condições climáticas Divulgação

Belford Roxo – O Sociedade Esportiva Belford Roxo está uma verdadeira fábrica de fazer vitórias na Série C do Campeonato Carioca. Neste domingo (19/06), os belforroxenses conseguiram seu sétimo triunfo consecutivo, em sete jogos, ao derrotar o CAAC Brasil por 3 a 0, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia. Nem a chuva que caiu na cidade, impediu os gols do atacante Santos (2) e do meia Marcos Felipe, garantindo a liderança e a invencibilidade na competição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj).“Está com certeza foi uma das partidas mais difíceis que realizamos, pois enfrentamos um adversário forte, a chuva, o frio e o gramado escorregadio, mas nenhuma dessas adversidades foi capaz de nos deter, pois nossa equipe a cada semana está se dedicado ao máximo para manter a liderança absoluta no campeonato. Vamos lutar até o fim para sermos campeões", disse o técnico do SE Belford Roxo, Diego Brandão.O Sociedade Esportiva Belford Roxo volta a campo no próximo domingo (26/06), às 15h, no Estádio Jair Toscano, em Angra dos Reis, contra o Paraty.