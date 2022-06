Prefeito Waguinho descerra a placa de inauguração da Policlínica Mariza Ribeiro da Silva - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 15/06/2022 18:17 | Atualizado 15/06/2022 18:24

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo inaugurou nesta quarta-feira (15/06), mais uma unidade de saúde. A cidade, conhecida pelas suas realizações e inaugurações em massa, entregou a Policlínica Mariza Ribeiro da Silva, no bairro Jardim Gláucia. Sua estrutura é formada por recepção, copa, sala de administração, sala de triagem e acolhimento, sala de vacinas, sala de curativos, consultório odontológico, três consultórios médicos e dois banheiros. A média de atendimentos ao mês são de 600 pessoas.O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho agradeceu aos deputados Daniela do Waguinho (federal) e Márcio Canella (estadual) pelo empenho em mandar recursos para Belford Roxo. “Por isso que hoje estamos entregando mais um equipamento de saúde. Sempre alerto a vocês que a medicina preventiva é muito importante, pois as pessoas passam pelas especialidades dos postos garantindo tratamento e medicamentos e não precisando ir nas emergências”, destacou o prefeito.Em mais uma inauguração, a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho reafirmou seu compromisso com a cidade. “Esses dias eu solicitei ao meu gabinete quanto em recursos enviei para a saúde de Belford Roxo, e já são mais de 10 milhões. Fico muito feliz em poder contribuir com o avanço”, resumiu a deputada ao lado do deputado estadual Márcio Canella que parabenizou o prefeito pelas conquistas na cidade. “Waguinho é um grande gestor que sabe aplicar bem os recursos que recebe. Estou honrado em fazer parte dessa parceria e reafirmo meu compromisso na Alerj pela cidade”, complementou Canella. “A saúde não para de crescer e iremos continuar inaugurando mais e mais para promover um atendimento de qualidade para a população”, concluiu o secretário de Saúde, Christian Vieira.Foi unânime a aprovação e o orgulho da população em ter uma unidade de saúde novinha no bairro. A moradora Juliana da Silva Matias, 36 anos, do lar, e seu filho Daniel Cabral, 11, está muito feliz com a Policlínica em frente à sua casa. “Vamos ter médicos mais próximos da gente e atendimento de qualidade. E sabemos a dificuldade de fazer obras em comunidades, por isso vai nos ajudar e muito e não precisaremos ir para outros lugares que não conhecemos. Além de que aqui todos os profissionais já nos conhecem e sabem de nossas necessidades. A saúde melhorou 100% depois das inaugurações”, garantiu. “Estava ansiosa e até espiei pela janela. Vou me consultar e até tomar vacina para ficar forte”, completou Daniel.