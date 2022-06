Alunos da Creche Municipal São Judas Tadeu visitaram o estado do Maracanã e ficaram entusiasmados - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 14/06/2022 18:03 | Atualizado 14/06/2022 18:05

As crianças da creche entraram no Maracanã e pisaram no estádio, que é palco de grandes jogos Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - Os alunos da Creche Municipal São Judas Tadeu, no bairro Heliópolis, em Belford Roxo, tiveram uma manhã bem animada nesta terça-feira (14/06). Através do projeto, que pertence ao Programa RJ para todos, da Secretaria Estadual de Governo, 16 alunos da unidade visitaram o Estádio do Maracanã. Entre chuteiras, camisas de times e o gramado do estádio, as crianças puderam ter acesso à cultura e um pouco da história desse ponto turístico na cidade do Rio de Janeiro.A visita foi conduzida pelo guia Édson Alves, com a ajuda da responsável pela equipe Elaine Cristina Teles e os recreadores Phamella Passos, Vanessa Souza dos Santos e Roan Carlos. Pedagoga por formação, Elaine explicou que o projeto trabalha com crianças, adolescentes e agora também atende idosos. “O público é formado por pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica a fim de apresentar a elas a cultura, lazer e a história do Rio de Janeiro de forma lúdica, criando memórias afetivas e priorizando roteiros culturais e turísticos”, resumiu.O diretor da creche, Lucas Rodrigues, explicou que os alunos são crianças de 5 anos e que elas já visitaram o Uni Circo e Jardim Botânico pelo programa. “Já acompanhava o projeto pelas redes sociais e procuramos uma parceria para poder proporcionar aos pequenos a busca pelo conhecimento e cultura para vivenciar um momento ímpar. Não existe transformação sem conhecimento, somente através dele iremos conseguir transformar a vida de nossas crianças. E o que acrescenta no ensino delas é o saber, pois na educação infantil aprendem a se relacionar e viver em sociedade”, explicou Lucas.