O caso e as motivações do crime serão investigados pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) - Reprodução

Publicado 14/06/2022 12:55 | Atualizado 14/06/2022 12:56

Belford Roxo - Um homem foi assassinado a tiros e encontrado, nesta terça-feira (14/06), com os pés e as mãos amarradas na Rua da Mina, no bairro São Francisco de Assis, em Belford Roxo. O corpo ainda não foi identificado.

Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados para o local.

O caso e as motivações do crime serão investigados pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).