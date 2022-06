Os estudantes belforroxenses puderam interagir com dinâmicas que representaram ações práticas de preservação ao meio ambiente, como o descarte seletivo do lixo - Divulgação

Publicado 13/06/2022 23:04 | Atualizado 13/06/2022 23:06

Belford Roxo - Crianças das redes municipais de Belford Roxo participaram da ação em comemoração à Semana do Meio Ambiente, realizada pela Águas do Rio, na última semana. Os estudantes puderam interagir com dinâmicas que representaram ações práticas de preservação ao meio ambiente, como o descarte seletivo do lixo.

"Essas ações são muito importantes para que os alunos, que são o futuro da nossa sociedade, desenvolvam boas práticas ambientais. Nosso principal objetivo é que eles sejam multiplicadores da mensagem e propaguem para seus pais e familiares. Queremos que eles tenham a responsabilidade de preservar e garantir o futuro deles no planeta”, destacou Marley Lima, coordenadora de Responsabilidade Social da Águas do Rio, com atuação na Baixada Fluminense.

As palestras também apresentaram às crianças formas de manter uma rotina de comportamentos sustentáveis, como evitar o desperdício de água, reduzir o uso de plástico e separar corretamente os resíduos sólidos.