O presidente da Inocentes, Reginaldo Gomes, admirando o trabalho da paneleira no Espírito Santo - Divulgação

Publicado 10/06/2022 18:03 | Atualizado 10/06/2022 18:13

Belford Roxo - Nesta quinta-feira (09/06), o presidente Reginaldo Gomes e o carnavalesco Lucas Milato foram a Vitória, capital do Espírito Santo, para conhecer a história da tradicional cultura capixaba e assim pesquisar elementos para montar a sinopse. A convite de Evandro Figueiredo, presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória e do vereador Denninho Silva (Cidadania), eles foram recebidos na Prefeitura de Vitória pelo prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos). Após a recepção na prefeitura, partiram em comitiva para visitar locais de referência do enredo "Mulheres de Barro", que será o tema da Inocentes, no Carnaval de 2023, na Série Ouro.

“Começamos fazendo uma visita no Parque do Vale do Mulembá, para que pudessem conhecer de onde sai a matéria-prima para a confecção da panela de barro, depois a comitiva visitou o Galpão das Paneleiras. Para finalizar, como todo bom anfitrião, os levamos para experimentar nossa famosa moqueca capixaba”, destacou Pazolini.

Reginaldo Gomes e Lucas Milato ficaram encantados com a agilidade, criatividade e a união das paneleiras, que produzem da matéria prima, verdadeiras obras de arte.

As Panelas que será tema do enredo da Inocentes Divulgação “Quero agradecer ao prefeito Lorenzo Pazolini por nos receber em seu gabinete e também aos amigos Evandro Figueiredo e Denninho por proporcionar esse encontro. Hoje, conheci mais um pouco das belezas da cultura brasileira, com essas mulheres maravilhosas, verdadeiras empreendedoras, que do barro fazem a arte, que nos deixam encantados. São mulheres simples, que conseguem tirar do barro o seu sustento com uma administração impecável. Levaremos a força, os encantos e histórias dessas heroínas para Sapucaí em 2023, em busca do título de campeã. Convido a todas as paneleiras para desfilar conosco”, disse o presidente Reginaldo Gomes.

Logo do enredo para o Carnaval de 2023 Divulgação As paneleiras de Vitória ficaram felizes com a homenagem que a agremiação irá prestar e aceitaram o convite para desfilar no Sambódromo, no próximo carnaval. O ofício das Paneleiras de Goiabeiras foi o primeiro bem cultural do Estado do Espírito Santo registrado como Patrimônio Imaterial Brasileiro pelo Iphan, no ano de 2002.

“Estou muito contente com essa viagem ao Espírito Santo. O enredo surgiu durante uma pesquisa, sobre grandes mulheres artesãs, encontrei a história das Paneleiras de Goiabeiras. Nós já tínhamos o desejo de levar para a avenida um enredo que exaltasse a força feminina, a capacidade das mulheres de criarem suas próprias bases de sustento. E a história das Paneleiras foi um casamento perfeito, pois dialoga diretamente com essa força. São mulheres que batalham todos os dias por melhores condições de trabalho e reconhecimento. A Inocentes será mais uma divulgadora dessa arte capixaba. Exaltando e reconhecendo a importância dessas mulheres. O título do enredo que a Inocentes de Belford Roxo vai mostrar na Sapucaí é “Mulheres de barro”, falou o carnavalesco Lucas Milato.

Brevemente será apresentada a sinopse para confecção do samba-enredo, que será cantado na Sapucaí, pela escola da Baixada Fluminense, na Série Ouro da Liga-RJ.

No último deste ano, a Caçulinha da Baixada, ficou em quarto lugar.