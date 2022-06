Deputada Daniela do Waguinho emitiu nota contra a decisão do STJ de limitar procedimentos nos planos de saúde - Divulgação

Deputada Daniela do Waguinho emitiu nota contra a decisão do STJ de limitar procedimentos nos planos de saúde Divulgação

Publicado 09/06/2022 20:38 | Atualizado 09/06/2022 20:39

Belford Roxo - A deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ) emitiu, nesta quinta-feira (09/06), uma nota oficial de repúdio à decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que firmou entendimento sobre o rol de procedimentos listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para a cobertura dos planos de saúde. O que estiver fora da lista, não terá cobertura.



Daniela do Waguinho criticou a decisão afirmando que implicará em gastos com tratamentos caríssimos, e prejudicará o cidadão que já paga plano de saúde, além de sobrecarregar o Sistema Único de Saúde (SUS).



“Muitas famílias serão prejudicadas. Na Câmara dos Deputados, já existem projetos de lei tramitando para mudar a legislação, nos quais me comprometo a estudar e a apoiar. Reafirmo meu compromisso com os autistas, as pessoas com deficiência e portadores de doenças raras”, afirmou a deputada federal Daniela do Waguinho.

Nota oficial emitida pela deputada federal Daniela do Waguinho Divulgação