A oficina terapêutica Me Leva Que Eu Vou é feita uma vez ao mês, onde os pacientes vão até o local sozinhos e lá encontram a equipe - Divulgação

Publicado 09/06/2022 17:14 | Atualizado 09/06/2022 17:15

Belford Roxo - Com o objetivo de ir além dos muros, o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) realiza a oficina terapêutica "Me Leva Que Eu Vou". Essa oficina é feita uma vez ao mês, onde os pacientes vão até o local sozinhos e lá encontram a equipe. Nesta quinta-feira (09/06), a equipe do Caps II proporcionou um dia diferente para os pacientes: eles conheceram o Estádio de Futebol Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, local onde treina e manda os seus jogos o Sociedade Esportiva Belford Roxo.

“A finalidade é explorar novos espaços para ampliar as redes dos usuários e a autonomia, com isso eles, junto à equipe, exploram os espaços do nosso município de Belford Roxo, visto que é o território deles. Transitar por diversos pontos contribuirá para a reinserção social e visibilidade dos pacientes”, destacou a diretora técnica e assistente social, Deise Luci.

A oficina terapêutica "Me Leva que eu Vou" tem como objetivo principal ir para além dos muros do Caps, explorar os espaços de Belford Roxo, possibilitar aos usuários a transitar por diversos pontos contribuindo para sua reinserção social, a igualdade e inclusão. “Os Objetivos terapêuticos são para proporcionar prazer, autovalorizacao, autoestima, estimulando suas funções cognitivas, reconstruindo os vínculos sociais e recreação, estimulando autonomia e independência dos pacientes, respeitando as possibilidades individuais e os princípios que promovem o protagonismo de cada paciente”, arrematou Deise Luci.