A ação de retirada de barricadas do Castelar acontece nesta quinta-feira (09/06)Divulgação / 39º BPM

Publicado 09/06/2022 10:22 | Atualizado 09/06/2022 10:34

Belford Roxo – O 39º Batalhão de Polícia Militar (Belford Roxo) e a Prefeitura de Belford Roxo seguem realizando ações conjuntas de retiradas barricadas no município. Nesta quinta-feira (09/06), a ação acontece na Comunidade do Castelar, que impediam o deslocamento dos moradores e o acesso para as realizações de obras da prefeitura.

A ação conjunta entre o 39º BPM e a Prefeitura de Belford Roxo de retirada de barricadas têm acontecido há várias semanas em diversos bairros com o acompanhamento do prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil) e da comandante do Batalhão, a tenente-coronel Daniele Neder.