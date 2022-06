Raiane Muniz e Raiane Barbosa estudaram no projeto Prepara Bel e foram aprovados no processo seletivo do IBGE - Divulgação

Raiane Muniz e Raiane Barbosa estudaram no projeto Prepara Bel e foram aprovados no processo seletivo do IBGEDivulgação

Publicado 07/06/2022 17:59 | Atualizado 07/06/2022 18:02

Belford Roxo - Com o desemprego sendo um dos principais “fantasmas”, muitos brasileiros sonham com aprovação em um concurso público ou em processo seletivo. Porém, os cursos preparatórios são caros, ficando longe do alcance de diversas pessoas. Pensando em colaborar para mudar esse quadro, a Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel) lançou em janeiro deste ano o projeto "Prepara Bel", com aulas gratuitas para concursos. O projeto já surtiu efeito, pois os alunos Raiane Muniz, Raiane Barbosa e Yuri Silva foram aprovados no processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A presidente da Funbel, Clarice Santos, explicou que o objetivo do curso é abrir um espaço de estudo gratuito com profissionais qualificados para os moradores de Belford Roxo que não tenham condições financeiras de pagar por aulas particulares. O projeto Prepara Bel oferece ainda curso pré-militar gratuito. “Investir na educação é necessário para o progresso de qualquer pessoa. Essa é nossa meta: políticas públicas que mudem a vida econômica do cidadão belforroxense", destacou Clarice Santos, acrescentando que durante o curso os alunos têm aulas de matemática, raciocínio lógico, língua portuguesa e redação. Para o pré-militar são acrescentadas ainda as matérias de geografia, inglês, física e TAF - Teste de Aptidão Física.

Confiança dos alunos

Yury Silva estudou no projeto Prepara Bel e foram aprovados no processo seletivo do IBGE Divulgação Aos 27 anos, moradora do bairro Xavantes, a manicure Raiane Muniz, destacou que foi a primeira vez que participou de um processo seletivo público, mas estava confiante. “Foi muito bom, eu estava bem confiante. O que me motivou a fazer essa prova foi ver uma boa oportunidade de ganhar um dinheiro que irá me ajudar. O plano agora é continuar estudando para passar em algo maior e que vai me trazer uma estabilidade. O projeto Prepara Bel me ajudou muito”, frisou. Outro aprovado, Yuri Silva, destacou a importância do Prepara Bel para a sua aprovação e enfatizou a importância de não desistir dos objetivos. “Persevere até o dia em que todos os seus sonhos se tornarem realidade”, resumiu.

Morando com os pais no bairro Areia Branca, Raiane Barbosa, 21, soube do projeto Prepara Bel através do Facebook da Funbel. Ela argumentou que fazer a prova do IBGE foi sua maior experiência, pois queria praticar e desafiar os seus limites. “O plano é sempre passar, ter estabilidade e planejar fazer mais provas até chegar ao meu objetivo. O recado que deixo para quem deseja passar em um tipo de concurso é que estudem muito e se dediquem ao máximo, pois a chance de conseguir uma vaga é muito maior”, finalizou.

Cadastro de reserva

As inscrições para o cadastro de reserva do pré-militar e do preparatório para concursos estão abertas. Os interessados podem comparecer à sede da Funbel, Rua Adélia Sarruf, 39, Areia Branca. Informações também podem ser obtidas pelo telefone 2662-2393 ou no whatsapp 2761-4264. Outra opção é se inscrever pelo link https://forms.gle/WFffKTg5NZ6fJbGS7

Para se inscrever no cadastro de reservas, do Preparatório, é necessário ser maior de 18 anos e morador de Belford Roxo. Já para o Pré-Militar precisa estar cursando ou ter concluído ensino médio e a partir de 15 anos completos. Os documentos exigidos para ambos os cursos são: RG, CPF, comprovante de residência, certificado do Ensino Médio (ou declaração caso esteja cursando) e cadastro único.