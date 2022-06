Belford Roxo

Hospital do Olho atenderá mil pessoas por dia em Belford Roxo

A pessoa poderá marcar exames para diversas especialidades. No caso de oftalmologia, se for urgente, é feita a consulta e o encaminhamento para cirurgia no Hospital do Olho, que funciona ao lado do novo complexo

Publicado 06/06/2022 17:58 | Atualizado há 24 horas