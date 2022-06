Os encontros são mediados pela palestrante Nídia Meirelles, juntamente ao PSE em parceria com a SEMED - Divulgação

Publicado 06/06/2022 11:39 | Atualizado 06/06/2022 11:48

Belford Roxo – A Secretaria de Educação de Belford Roxo (SEMED) iniciou, na última semana, na Escola Municipal Heliópolis, uma conversa com os alunos adolescentes e responsáveis, sobre a Endometriose com o tema: "Endometriose tem tratamento e a informação já é o primeiro passo. Vamos falar sobre isso?"



O objetivo do projeto é levar a informação sobre a doença a todas as escolas da rede municipal de Belford Roxo, que atendem ao Ensino Fundamental Anos Finais e a Educação de Jovens e Adultos.

A primeira roda de conversa na Escola Municipal de Heliópolis contou com ótima presença de alunos e responsáveis Divulgação Os encontros são mediados pela palestrante Nídia Meirelles, juntamente ao Programa Saúde nas Escolas (PSE), em parceria com a Secretaria de Educação de Belford Roxo (SEMED).