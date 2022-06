Belford Roxo

Ação conjunta entre a Prefeitura de Belford Roxo e 39º BPM retiram barricadas de mais 05 bairros

Parceira entre os policiais militares e a Prefeitura já acontece há algumas semanas, com o acompanhamento do prefeito Waguinho e da comandante do Batalhão, tenente-coronel PM Daniele Neder

Publicado 03/06/2022 19:39 | Atualizado há 4 segundos