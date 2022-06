O teste do pezinho é rápido e é importante porque consegue detectar cerca de 50 doenças - Rafael Barreto / PMBR

O teste do pezinho é rápido e é importante porque consegue detectar cerca de 50 doençasRafael Barreto / PMBR

Publicado 02/06/2022 17:54 | Atualizado 02/06/2022 18:00

Belford Roxo - Para comemorar o Dia Nacional do Teste do Pezinho (6 de junho), em Belford Roxo, a Policlínica Neuza Goulart Brizola, no Centro, realizou nesta quarta-feira (01/06) palestras sobre a importância do exame nos primeiros dias de vida do bebê para detectar e diagnosticar doenças. A unidade faz o teste todas as quartas e quintas-feiras, das 8h às 11h. Além dela, também tem sala de teste do pezinho nas Policlínicas Parque Amorim, Nova Aurora, Heliópolis, Santa Maria e Parque São José.

Com o exame é possível detectar cerca de 50 doenças e é importante que a coleta do sangue seja efetuada entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. De janeiro a abril, Belford Roxo realizou 1.242 coletas para o exame, sendo 468 somente na Policlínica Neuza Brizola. A técnica de enfermagem e responsável pela sala do teste do pezinho na unidade, Rosenete Freitas, explicou que o exame é quase indolor. “Ele ajuda a diagnosticar através de um furinho doenças graves que podem levar à morte do bebê. E quando há alteração no teste temos a reconvocação para repetir o exame. Se persistir a alteração, o recém-nascido tem todo o suporte”, informou Rosenete.

Importância do exame

Lucilene da Silva Sobral levou a pequena Stela para fazer o teste na Policlínica Neuza Brizola Rafael Barreto / PMBR Os pais Lucilene da Silva Sobral, 38 anos e Ronaldo Chapeta, 53, levaram a pequena Stela Sobral, de apenas seis dias de vida para fazer o teste. Eles entendem a importância do exame e da divulgação de informação para aqueles que ainda não levaram seu bebê para fazer. “Mesmo que doa o coração ver nosso neném chorar sabemos que é necessário porque nos ajuda a evitar problemas futuros quanto a doenças. E é sempre bom prevenir. A unidade tem uma sala separada e reservada ao lado da vacinação que fica mais tranquilo para o bebê. E com a palestra a Prefeitura leva mais informações”, destacou Ronaldo.

A mãe de Bernardo Correa dos Santos, de três meses, Roberta Santos, 36, foi à unidade há alguns meses para o pequeno fazer o teste e para a sua surpresa teve que retornar para refazer, pois tinha dado alteração no exame. “Através da busca ativa, a unidade entrou em contato comigo e voltei para fazer o teste novamente, que graças a Deus deu tudo certo. Toda a equipe teve um cuidado e atenção comigo que se realmente tivesse algo de errado com o exame poderia estar precisando de tratamento específico agora. Apesar do bebê chorar é só uma espetadinha de grande importância que detecta doença desde cedo”, garantiu Roberta.