O Secretário de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes, entregando o convite ao prefeito Waguinho (centro), ao lado do presidente da Inocentes de Belford Roxo, Reginaldo Gomes (E) - Divulgação

O Secretário de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes, entregando o convite ao prefeito Waguinho (centro), ao lado do presidente da Inocentes de Belford Roxo, Reginaldo Gomes (E)Divulgação

Publicado 02/06/2022 15:48 | Atualizado 02/06/2022 15:49

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), recebeu das mãos do secretário municipal de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes, no último final de semana, o convite para participar da abertura da “23ª edição dos Jogos da Baixada” , que acontecerá no dia 11 de junho, na Vila Olímpica de Duque de Caxias, e contará com a presença de prefeitos, secretários de esporte, autoridades locais e convidados

“Fiz questão de entregar pessoalmente o convite ao prefeito Waguinho, pois sei que ele dá maior atenção e apoio ao esporte em nossa cidade, construindo praças poliesportivas, espaços esportivos e incentivando as instituições promotoras de atividades esportivas. Para nós é muito importante, Belford Roxo estar presente, neste que é o maior evento socioesportivo do Rio de Janeiro. Nossos estudantes estão se preparando para fazer bonito na competição”, disse o secretário Rodrigo Gomes.

Os Jogos da Baixada retorna em 2022 Divulgação O maior projeto socioesportivo do Rio de Janeiro está de volta. Após dois anos de isolamento social causado pela pandemia, os Jogos da Baixada serão realizados entre os dias 11 de junho e 3 de julho. Em quatro fins de semana, ocorrerão as competições entre seleções dos municípios da Baixada Fluminense, ocasião em que haverá competições de Atletismo, Basquete, Futsal, Handebol, Natação, Voleibol e Xadrez.

Com objetivo de fortalecer o viés escolar e aprimorar o relacionamento com as escolas, incentivando a retenção e o retorno escolar; promover a revelação de novos talentos para o esporte nacional; fomentar o esporte como um importante instrumento de inclusão social na região; e prestar um serviço comunitário à população, o evento contará com a participação de atletas até 17 anos divididos em categorias sub-14 e sub-17, além de seus familiares, autoridades e moradores de Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaguaí, Japeri, Magé, Mangaratiba, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti e Seropédica.

No dia 11 de junho, na Vila Olímpica de Duque de Caxias, ocorrerá a Abertura dos Jogos com a presença de prefeitos, secretários de esporte, autoridades locais e convidados. Após a solenidade, será dada a largada para as provas de Atletismo feminino e masculino, categoria sub-17 e Voleibol masculino categoria sub-14. á no domingo, 12 de junho, a vez será das provas de Voleibol feminino sub-14 e Futsal masculino sub-14.

No fim de semana seguinte, o Ginásio Metodista de Queimados abrigará as competições de Handebol feminino sub-17 e masculino sub-14 no sábado, 18 de junho. E, no domingo, Handebol masculino sub-17 e a final do Futsal masculino sub-14. Dando sequência, no sábado 25 de junho, a Vila Olímpica de Mesquita será a sede das partidas de Basquete feminino sub-17. No dia seguinte, ocorrerá todo o torneio de Xadrez e o Basquete masculino sub-17.

Para finalizar, o fim de semana de 2 e 3 de julho dará espaço para as disputas de Voleibol masculino sub-17, toda a prova de Natação (sábado) e o Voleibol feminino sub-17 (domingo). Além dos cerca de 1.800 atletas, representantes de 14 Municípios da Região, prevemos mais de 7.000 pessoas prestigiando o evento. Esse público é basicamente formado por pais e mães, além de moradores das localidades em que são realizados os jogos.

E mais, o projeto traz, em média, cerca de 600 empregos diretos e indiretos para a região. Toda a estrutura necessária para a realização dos eventos é contratada junto a fornecedores locais, com o objetivo de manter os recursos financeiros na própria região.



Vale destacar que a edição deste ano tem como parceiro o SESC, que apresenta o evento, patrocínio da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude do Rio de Janeiro (SEELJ), apoio da TIM e Vida Emergências e realização de O Dia