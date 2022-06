Presidente do Instituto Estadual de Ambiente (INEA), Flávio Gonçalves (E); Líder comunitário, Hugo do Wona; secretário de Esporte e Lazer, vereador Rodrigo Gomes; coordenador do Saúde + Feliz, Luan Peixoto e secretário especial de Esporte e Lazer, Jefferson Alencar - Divulgação

1ª Edição do Encontro dos Estudantes, promovido pelo projeto “Saúde + Feliz nas Escolas", visando a votação das cinco modalidades, que serão disputadas nos Jogos Estudantis, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. O projeto consiste em inserir os alunos das escolas de Belford Roxo nas atividades esportivas promovida pela Secretaria de Esporte e Lazer.



“A melhor forma de saber o que a juventude precisa é ouvi-la. Por isso, a importância desse encontro, queremos saber as suas necessidades e interesses. Estamos trazendo os alunos para as atividades não só como participantes, mas também como colaboradores, nossa meta é termos cadastrados 10 mil jovens e adolescentes até o final do ano. O prefeito Waguinho (União Brasil) tem nos dado todo apoio para que possamos alcançar nossa meta. Essa votação direta para escolha das atividades, mostra que estamos caminhando juntos e com um objetivo comum, que é promover esporte, saúde e lazer para a juventude” disseram os coordenadores do Saúde + Feliz nas Escolas, Luan Peixoto e Patrick Dantas.



Alunos entrando na Câmara Municipal para o Encontro dos Estudantes Divulgação

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes, presidiu a votação, que contou com a presença do secretário especial de esporte e Lazer, Jefferson Alencar e do presidente do Instituto Estadual de Ambiente (INEA), Flávio Gonçalves, que durante o encontro fez a apresentação do Programa Ambiente Jovem.

O evento reuniu aproximadamente 400 alunos, entre 14 a 24 anos, em uma votação histórica na Câmara dos Vereadores, e as atividades escolhidas foram: Futebol (masculino e feminino), queimada, lutas, show de talentos e tik tok.



Com mais de 50 polos esportivos espalhados pela cidade através do “Saúde + Feliz” as atividades irão abranger todo o município.