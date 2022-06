A campanha no Dia Mundial sem Tabaco contou com distribuição de folhetos explicativos abordando os malefícios do tabaco - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 01/06/2022 19:08 | Atualizado 01/06/2022 19:12

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo continua levando informação à população. Durante o mês de maio, a Superintendência de Vigilância em Saúde Epidemiológica realizou palestras em alusão ao "Dia Mundial Sem Tabaco" (31 de maio) nas 10 unidades de saúde que atendem com o programa de tabagismo, são elas: Policlínicas de Itaipu, Parque Amorim, Idoso, Nova Aurora, Heliópolis, Santa Maria, Parque São José, Neuza Brizola, CapsAD e a USF José Oscar Lima. Na terça-feira (31/05), a equipe esteve na Praça de Areia Branca fazendo um trabalho informativo com panfletos e tenda.

De acordo com o superintendente de Vigilância em Saúde Epidemiológica, Rafael Felisberto, o trabalho de divulgação do programa e conscientização sobre o tabagismo é constante. “Decidimos fazer a grande ação no dia mundial de conscientização e ir atrás das pessoas para levar informação. Para isso, estamos sempre fazendo capacitações para dar um atendimento de qualidade e encaminhar os fumantes para as unidades de tratamento”, explicou Rafael.

Equipe da Secretaria Municipal de Saúde fez campanha educativa na Praça de Areia Branca sobre o tabagismo Rafael Barreto / PMBR A enfermeira e coordenadora do Programa de Controle ao Tabagismo, Verônica Leite, explicou como o paciente pode ter acesso ao tratamento. “O primeiro passo é buscar a unidade de saúde mais próxima. Ele passa por várias etapas, aconselhamento, que é o tratamento cognitivo comportamental, e dependendo da avaliação do profissional, ele inicia o tratamento com medicação e é acompanhado no mínimo por 12 meses”, explicou Verônica. Ainda de acordo com ela, mais de oito milhões de pessoas morrem por ano vítimas do tabagismo, sendo mais de 500 mil só no Brasil. “O tabaco também faz mal ao ambiente e as pessoas que não fumam, mas que convivem com fumantes, se tornam passivos”, acrescentou.

Em parceria com a atenção básica e especializada, o programa está sendo inserido gradativamente nas unidades de saúde. “Já são oito policlínicas com enfermeiros e assistentes sociais preparados para receber e apresentar o programa para a pessoa e assim acolher esse paciente. O objetivo é sempre levar informação, pois muitas pessoas apresentam problemas de saúde pelo uso do tabaco”, explicou o diretor das Policlínicas e Especializadas, Admilson Figueiredo ao lado da diretora da Atenção Básica, Lígia Magda.