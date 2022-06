A deputada Daniela do Waguinho (3ª da esquerda para a direita) participou da solenidade e foi homenageada - Rafael Barreto / PMBR

A deputada Daniela do Waguinho (3ª da esquerda para a direita) participou da solenidade e foi homenageadaRafael Barreto / PMBR

Publicado 31/05/2022 17:59 | Atualizado 31/05/2022 18:03

Belford Roxo - O vereador de Belford Roxo, Vitor do Gelo (PP), homenageou na última segunda-feira (30/05) um grupo com 24 mulheres militares na Câmara Municipal. Integrantes do Corpo de Bombeiros, algumas médicas, enfermeiras e condutoras, foram colegas de profissão do vereador. Participaram também da solenidade a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ) e a comandante do 39º BPM (Belford Roxo), a tenente-coronel Daniele Neder, que também receberam homenagens, o secretário especial de Eventos, Timotinho Sá da Silva, que recebeu o título de cidadão belforroxense, e o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros (4º GBM - Nova Iguaçu), Ward de Souza Gusmão Junior, que recebeu uma moção de louvor.

Comandante Ward Gusmão, Daniela do Waguinho e Vitor do Gelo com as homenageadas Rafael Barreto / PMBR O vereador Vitor do Gelo explicou que nada mais justo do que ele, sendo sargento do Corpo de Bombeiros representante da Câmara de Vereadores, prestar a homenagem. “Hoje estamos homenageando não só a mulher militar, mas sim todas as corporações como Marinha, Exército, Aeronáutica e Polícia Militar. É um dia que tem que ser lembrado, pois a mulher é um fator importante nas corporações. E futuramente irei homenagear os homens também”, disse o vereador.

Durante a solenidade na Câmara Municipal, 24 mulheres militares foram homenageadas Rafael Barreto / PMBR Convidada a participar da solenidade e também homenageada, a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho destacou a importância da iniciativa. “Estamos aqui para reconhecer, valorizar e dar destaque às nossas militares. Hoje a mulher vem lutando a cada dia bravamente através do seu trabalho e encarando os desafios, sendo mulher, mãe e esposa, e ainda assim se destacando. Sabemos que o machismo e preconceito ainda imperam e que muitos subestimam as mulheres. Mas elas podem ser o que quiser, basta querer”, afirmou Daniela.