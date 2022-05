O abastecimento será retomado, de forma gradativa, após o término do serviço - Divulgação

Publicado 31/05/2022 14:20 | Atualizado 31/05/2022 14:26

Belford Roxo - A Águas do Rio está realizando nesta terça-feira (31/05), até às 17h30, a interrupção programada do Booster (sistema de bombeamento) Caxias, para substituição de poste da rede aérea da Light. Por conta disso, está interrompido o fornecimento de água tratada para parte de Belford Roxo. O abastecimento será retomado, de forma gradativa, após o término do serviço.



Regiões afetadas: Lote XV, Vale do Ipê, Parque Amorim, Parque Martinho, Jardim Patrícia, Jardim Portugal, Amapá e parte do Wona

A concessionária recomenda que os moradores economizem água e permanece à disposição 24 horas, através do 0800 195 0 195.