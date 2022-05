O Clube Desbravadores é formado por meninos e meninas da faixa etária entre 10 a 15 anos, de diferentes classes sociais, cor e religião - Divulgação

Publicado 30/05/2022 18:37 | Atualizado 30/05/2022 18:48

Belford Roxo - A Vila Olímpica de Belford Roxo recebeu, no último domingo (29/05), os jovens do Clube de Desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia – Distrito Jardim da Prata, para comemorar o Dia Mundial dos Desbravadores. Para festejar, os Desbravadores realizaram a Olimpíadas Jovens de 2022, em que dezenas de atletas disputaram medalhas, nas modalidades: corrida de 200 metros, salto em distância, futebol e queimada.

“Quero parabenizar a todos pelo Dia Mundial dos Desbravadores, em nome do prefeito Waguinho (União Brasil), do deputado estadual Márcio Canella (União Brasil) e da deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ), pois sei da importância dessa organização que está presente em mais de 160 países, com mais de dois milhões de participantes. É uma honra receber mais uma vez, na Vila Olímpica, os atletas adventistas para realizarem os seus jogos, nesta data especial, para desenvolver suas aptidões esportivas e proporcionar o convívio social. A Vila Olímpica de Belford Roxo está aberta para todas as instituições, que incentivem o esporte, possuímos mais de 25 atividades esportivas”, disse o secretário de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes.

O atletismo esteve entre as modalidades da competição Divulgação O Clube Desbravadores é formado por meninos e meninas da faixa etária entre 10 a 15 anos, de diferentes classes sociais, cor e religião. Nas reuniões que acontecem uma vez por semana aprendem a desenvolver amor a Deus e a Pátria, novos talentos, habilidades, percepções e o gosto pela natureza.

Jovens da equipe de Queimadas dos Desbravadores Divulgação “Graças a Deus, as competições foram um sucesso, pois alcançamos nossos objetivos que eram promover e incentivar a prática esportiva, revelar novos talentos e festejar o Dia Mundial dos Desbravadores, de uma maneira saudável. Agradeço a Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria de Esporte e Lazer por ceder o espaço da Vila Olímpica de Belford Roxo, para realização da nossa olímpiada”, declarou o líder da Igreja Adventista de Heliópolis, João Pedro Barbalho.

Futebol também ficou animado na Vila Olímpica Divulgação Os primeiros colocados receberam medalhas e foram convidados para participar da equipe de Atletismo da Vila Olímpica de Belford Roxo.