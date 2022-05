Marcelo Canella, Marcio Canella, Daniela do Waguinho e prefeito Waguinho entregam placa à família do homenageado - Rafael Barreto / PMBR

Marcelo Canella, Marcio Canella, Daniela do Waguinho e prefeito Waguinho entregam placa à família do homenageadoRafael Barreto / PMBR

Publicado 30/05/2022 17:30 | Atualizado 30/05/2022 17:41

Daniela do Waguinho, prefeito Waguinho e Marcio Canella cortam a fita de inauguração da USF Rafael Barreto / PMBR

Prefeito Waguinho destacou os investimentos que estão sendo feitos na Saúde Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo inaugurou, na noite da última sexta-feira (27/05), no bairro Xavantes, a Unidade de Saúde da Família (USF) Octacílio Ribeiro Silva, que tem previsão para atender 100 pessoas por dia de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A estrutura física é composta por sala de vacinação, administração, recepção, consultório odontológico, três consultórios, copa e banheiros, a unidade vai atender nas especialidades de clínica geral, pediatria, nutrição e odontologia.De acordo com o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), a ideia é investir na medicina preventiva com diversas especialidades, evitando assim que a população precise chegar a emergências. “Essa nova unidade é mais uma porta aberta para continuar e dar força a esse trabalho. Já realizamos vários tipos de exames na cidade, desde laboratoriais a exames de imagem. Ainda estamos construindo um grande Complexo Hospitalar com os recursos que os deputados Daniela do Waguinho (Federal/União Brasil-RJ) e Márcio Canella (Estadual/União Brasil) mandam para a cidade e eu aplico grande parte na área da saúde”, explicou Waguinho, ao lado do seu vice Marcelo Canella (PSL).Mais uma vez a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho reafirmou seu compromisso com Belford Roxo. “Sinto-me honrada em estar em Brasília sendo a voz de vocês, garantir seus direitos e trazer uma saúde de qualidade. Estou sempre buscando investimentos para serem aplicados na cidade”, garantiu Daniela, assim como o deputado estadual Márcio Canella. “A melhor decisão que tomei em minha vida política foi estar junto ao Waguinho e Daniela defendendo e garantindo os recursos para Belford Roxo onde o prefeito aplica e faz um bom trabalho no município”, acrescentou o deputado.