A palestra sobre o tabagismo foi ministrada pela enfermeira Veronica Leite - Divulgação / Milena Almeida

A palestra sobre o tabagismo foi ministrada pela enfermeira Veronica LeiteDivulgação / Milena Almeida

Publicado 27/05/2022 16:48 | Atualizado 27/05/2022 16:50

Belford Roxo - A Secretaria de Saúde de Belford Roxo está realizando palestras sobre o perigo do tabagismo. Nesta sexta-feira (27/05), o encontro foi na Policlínica do Idoso, no bairro Piam. O objetivo foi levar para a população as informações a respeito dessa epidemia que mata milhões de pessoas no mundo. A palestrante foi Veronica Leite, enfermeira do Programa de Combate ao Tabagismo.

Na próxima terça-feira (31/05), comemora-se o Dia Mundial sem Tabaco. O tema deste ano é Tabagismo: uma ameaça ao meio ambiente. A Secretaria Executiva de Epidemiologia, ligada à Secretaria Municipal de Saúde, realizará nessa data um evento na Praça de Areia Branca.

A palestra reuniu um bom número de pessoas interessadas em parar de fumar Divulgação / Milena Almeida Quem quiser participar do programa para tentar deixar de fumar é só procurar a unidade mais próxima e realizar o primeiro contato com o profissional, que é a entrevista. Depois disso, a primeira sessão já é marcada. Ao todo são quatro sessões em grupo. Depois disso, o paciente começa a utilizar o medicamento (adesivo de nicotina).

O Programa de Combate ao Tabagismo funciona nas seguintes unidades de saúde: Policlínica parque Amorim; Policlínica Parque São José; Policlínica Santa Maria; Policlínica Neuza Brizola; Policlínica do Idoso; Policlínica Heliópolis; Policlínica Nova Aurora; Policlínica Itaipu e Caps AD.