A ação acontecerá das 9h às 12h, na Praça de Santa Amélia, próximo ao mercado - Divulgação

Publicado 26/05/2022 20:28 | Atualizado 26/05/2022 20:43

Belford Roxo – A Prefeitura de Belford Roxo preparou uma programação especial para comemorar neste sábado (28/05), o Dia Internacional do Brincar, com o projeto ‘Brincar é Coisa Séria’. A ação acontecerá das 9h às 12h, na Praça de Santa Amélia, próximo ao mercado, com apoio das secretarias municipais de Esporte e Lazer e Cultura.



A animada programação durante toda a manhã terá muita diversão para as crianças, com palhaços, perna de pau, malabarista, dança, música, jogos, capoeira, torneios e muitas outras brincadeiras.



Confira a programação:

-Futebol de sabão 10M

-Tobogã 7M

-Pula-pula

-Palhaços

-Malabaristas e Perna de pau



. APRESENTAÇÕES:

Dança - Ballet - Capoeira



. ESPORTE:

Golzinho - Queimada - Bandeirinha



. ATENDIMENTOS:

Saúde bucal - Nutrição - Meio ambiente



. OFICINAS:

Oficina de pintura

Oficina com a Inocentes de Belford Roxo de bateria, percussionista, mestre sala e porta bandeira.

A iniciativa integra o Plano Municipal da Primeira Infância.