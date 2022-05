Belford Roxo

Belford Roxo: Estudantes da rede estadual desenvolvem experimentos científicos

Alunos do Colégio Presidente Kennedy participam do "Clube de Ciências". A disciplina propõe um novo olhar sobre as ciências naturais, com foco para energia elétrica, consumo consciente e a sustentabilidade do planeta

Publicado 23/05/2022 15:46 | Atualizado há 2 dias