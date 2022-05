Os encontros de conscientização sobre o tema aconteceram nas unidades de Belford Roxo, além de outros três municípios da Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 23/05/2022 14:29 | Atualizado 23/05/2022 15:18

O Movimento Maio Amarelo foi criado com a proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito Divulgação

Belford Roxo - Durante a última semana, a Águas do Rio abordou o tema do movimentodurante os Diálogos Diários de Segurança (DDSs), que são conversas realizadas todos os dias com os colaboradores, antes do início do expediente. A campanha tem como objetivo chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.Os encontros de conscientização sobre o tema aconteceram nas unidades de Belford Roxo, além de outros três municípios da Baixada Fluminense (Duque de Caxias, Magé e São João de Meriti). Apenas nessas cidades, circulam uma frota de cerca de 130 veículos da Águas do Rio.“A campanha do ‘Maio Amarelo’ e esse bate-papo no DDS são muito interessantes para reforçar os riscos que corremos ao ter certas atitudes ao volante e os cuidados que como agir corretamente no trânsito, evitando acidentes. São coisas simples como usar o cinto de segurança, por exemplo, que salva vidas”, analisa o agente de saneamento da Águas do Rio, Alberto de Assis.