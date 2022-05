O SE Belford Roxo posado antes do jogo com o deputado estadual Márcio Canella - Marcos Leandro / SEBR

Publicado 23/05/2022 13:52 | Atualizado 23/05/2022 14:12

A parida foi bastante disputada no Estádio Nélio Gomes entre o SE Belford Roxo e o Unisouza Marcos Leandro / SEBR

Torcida tem prestigiado em grande número os jogos no Estádio Nélio Gomes Marcos Leandro / SEBR

Belford Roxo - Em um clima de futebol de verdade, na tarde deste domingo (22/05), o Sociedade Esportiva Belford Roxo, assumiu a liderança do Campeonato Carioca da Série C 2022, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). Em jogo realizado no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, os belforroxenses treinados por Diego Brandão venceram o Unisouza por 1 a 0. Com o gol do atacante Santos, o clube segue invicto com três vitórias em três jogos."Estou vendo um futebol de alto nível em Belford Roxo, que oferece oportunidade de emprego aos jovens atletas. Em minha caminhada sempre apoio o esporte, juntamente com o prefeito Waguinho (União Brasil) e a deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ) temos construído, praças poliesportiva, para a juventude ter acesso fácil as atividades esportivas. É muito gratificante vê o estádio com centenas de pessoas, sendo uma opção de lazer pra cidade. Felicito meu amigo, Reginaldo Gomes e o secretário de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes, por presentearem a população com um futebol de qualidade em um ambiente saudável, bonito e com segurança .A vitória do nosso time é a vitória de toda população de Belford Roxo", disse o deputado estadual Márcio Canella (União Brasil), que prestigiou o jogo, junto com outros 500 torcedores.O próximo desafio será no próximo domingo (29/05), às 15h, no Estádio Joaquim Flores, no bairro Nova Cidade, em Nilópolis, contra o Esporte Clube Resende, e será transmitido pelo Canal do YouTube Resende TV.