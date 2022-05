Moradores registraram nas redes sociais fotos do motociclista caído na via, após o acidente, enquanto recebia o atendimento do Corpo de Bombeiros - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 21/05/2022 20:46 | Atualizado 21/05/2022 23:24

Belford Roxo – Um motociclista morreu na manhã deste sábado (21/05), ao se chocar de frente com uma kombi, na Avenida Joaquim da Costa Lima, no bairro São Bernardo, em Belford Roxo. Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) e o Corpo de Bombeiros foram acionados para o local. O rapaz que conduzia a motocicleta não resistiu os ferimentos, após o forte impacto. Moradores registraram nas redes sociais fotos do motociclista caído na via, após o acidente.

A Avenida Joaquim da Costa Lima é uma importante via do município que liga o Centro ao bairro Lote XV Divulgação O estado de saúde do motorista da kombi não foi relevado, mas segundo moradores que presenciaram a colisão, ele não sofreu ferimentos.