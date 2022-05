O trabalho conta com o apoio do Espaço de Ciência Interativa (ECI), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ - Divulgação / Seeduc

Publicado 23/05/2022 15:46 | Atualizado 23/05/2022 15:55

Belford Roxo - Cerca de 100 alunos, divididos em três turmas do Novo Ensino Médio (NEM), do Colégio Estadual Presidente Kennedy, no bairro Vila Medeiros, em Belford Roxo, participam nos últimos dias do recém-criado “Clube de Ciências”. A disciplina oferece um aprendizado diferenciado, lúdico, atraente e inovador, tendo como princípio tornar a Ciência Natural mais próxima da realidade dos alunos da rede.

O trabalho conta com o apoio do Espaço de Ciência Interativa (ECI), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) - Campus Mesquita, órgão referência na área. O objetivo é que, através das aulas, ministradas semanalmente, os estudantes possam desenvolver experimentos utilizando os diversos equipamentos já doados dentro dessa parceria.

No Laboratório de Ciências da unidade escolar, os alunos estão desenvolvendo diversos projetos como uma bicicleta geradora de energia elétrica, vídeos em 3D, lâmpadas convencionais, materiais condutores, pilha humana, garrafa de ledein, entre outros. Esses experimentos serão apresentados na exposição Energia e Vida: Caminhos para a Sustentabilidade, no Centro de Ciências da unidade, com data marcada para o início do segundo semestre.

O professor, Sérgio de Souza Henrique é formado em Química e, desde o início deste ano letivo, desenvolve com as suas turmas um trabalho lúdico na área científica.



“Os alunos estão muito empolgados com a possibilidade de experimentar a Ciência na prática. A criação do Clube de Ciência tem despertado um grande interesse pela matéria. Tenho notado que eles se sentem verdadeiros cientistas, pois, durante nossas aulas, colocam a mão na massa. Temos muito trabalho para realizar em nossas oficinas. Vamos com tudo!”, disse.

É o caso do estudante da 1ª série, João Vitor Oliveira que, ao ser questionado sobre o que está achando de participar do Clube de Ciência, prontamente, responde:



“Está sendo muito bacana. Além de trazer mais experiência para todos nós, também abre nossas mentes para este mundo científico que, infelizmente, ainda é muito retraído dentro das escolas. Estou muito feliz e empolgado com essa oportunidade. Não vejo a hora de chegar a exposição e ser o mediador dessa primeira exposição do nosso Centro de Ciências”, contou ele.



O secretário de Educação, Alexandre Valle, ressalta a importância da participação dos alunos e da comunidade escolar neste projeto.

“Acreditamos que com essa atividade nossos estudantes vão se familiarizar com a ciência de forma abrangente e diversificada, divulgando e promovendo a ciência na nossa rede de ensino”, destacou o secretário.